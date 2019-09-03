Абакан, , 06:40 — REGNUM Долги коммунальщиков в Хакасии повлекли ограничения подачи электроэнергии на 12 объектах предприятий коммунального сектора. Об этом ИА REGNUM сообщили в ПАО «МРСК Сибири» («Россети Сибирь»).

Уточняется, что на момент получения предупреждения долг 23 крупных коммунальных объектов в республике равнялся 296 млн рублей. К истечению предусмотренного законодательством срока для добровольного погашения задолженности (десятидневный период) долг снизился лишь на три млн — до 293 млн рублей.

При этом общая задолженность всего коммунального сектора Хакасии составляет 592 млн рублей.

Снижение подачи электроэнергии до уровня технологической брони на первом этапе коснулось 12 объектов из 23-х.

«Обеспечение горячей водой жителей указанных населённых пунктов в подобных условиях будет зависеть от того, как предприятия-должники распределят оставшуюся нагрузку», — говорится в сообщении энергетиков.

Для ряда объектов ограничительные мероприятия готовятся ввести позже.

Второй этап (9 сентября) предполагает введение ограничения электроэнергии до уровня аварийной брони.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, подобная ситуация для Хакасии не нова и уже возникала в 2019 году. В апреле текущего года проблему пришлось буквально в ручном режиме решать сибирскому полпреду Сергею Меняйло.

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