Киров, , 06:35 — REGNUM В Кировской области по итогам обследования оптовой и розничной торговли составили портрет продавца — самой распространённой профессии в отрасли, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В ведомстве по итогам обследования констатируют, что каждый десятый трудящийся в организациях региона занят в сфере оптовой и розничной торговли. В том числе 65% заняты в розничной сети, 29% работают в оптовой торговле, 6% специализируются на продажах автотранспортных средств и мотоциклов.

Что касается профессий, то самая распространённая — продавец. Продавцами трудятся 44% всех работников торговли (без учёта малого бизнеса). Из них 86,4% — это женщины, 41,2% продавцов — это работники в возрасте от 30 до 39 лет, больше половины (64,5%) имеют среднее или начальное профессиональное образование.

39,2% продавцов проработали в отрасли от одного года до пяти лет, а треть — менее года. В Кировстате отмечают, что это говорит о «достаточно молодом коллективе», а с другой стороны — «о текучести кадров». Что подтверждается и данными по движению работников: каждый второй сотрудник в течение года увольнялся или получал работу на новом месте, 80% писали заявление об увольнении по собственному желанию.