Владивосток, , 06:33 — REGNUM Во Владивостоке на острове Русский состоялось торжественное открытие главной выставки юбилейного ВЭФ — «Улица Дальнего Востока», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На «Улице Дальнего Востока» регионы представляют гостям и участникам форума свои традиции и культуру, достижения и инвестиционный потенциал. В этом году впервые на выставке свои павильоны построили два новых дальневосточных субъекта — Бурятия и Забайкальский край.

«Улицу Дальнего Востока» торжественно открыл полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«В пятый раз мы вместе с вами создаем «Улицу Дальнего Востока». Мы создаем ее для того чтобы люди понимали, за что мы любим Дальний Восток, почему мы в него верим», — сказал Трутнев.

Полпред отметил, что в регионе строятся новые производства, привлечено более 600 млрд рублей инвестиций. Это даёт мощный импульс для экономики и развития социальной инфраструктуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 6 сентября во Владивостоке состоится юбилейный Восточный экономический форум. Традиционно площадкой для проведения ВЭФ становится кампус ДВФУ на острове Русский. «Улица Дальнего Востока» становится главной выставкой форума. Власти регионов тщательно готовятся к ней и тратят на павильоны десятки миллионов рублей.

В V ВЭФ примет участие президент РФ Владимир Путин, который проведёт в дальневосточной столице три рабочих дня. Глава государства традиционно посещает «Улицу Дальнего Востока».