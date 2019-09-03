Нягань, Югра, , 06:26 — REGNUM В Югре на завершение строительства железнодорожного вокзала в Нягани потратят 279 млн рублей. Такова начальная цена, обозначенная на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги будут выделены из программы «Сотрудничество». Заказчик — Управление капитального строительства Тюменской области. Победитель тендера должен будет довести многострадальный долгострой до логического завершения за 14 месяцев. Подрядчика определят 12 сентября 2019 года.

Напомним, вокзал в югорском городе Нягани строится с 2008 года. На данный момент возведение объекта, выполненного на 80%, заморожено. Завершить работы ранее предполагалось к декабрю 2017 года.

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