Курган, , 06:02 — REGNUM В Курганской области досрочно завершён капитальный ремонт моста через реку Миасс на федеральной трассе Р-354. Подрядчик справился с задачей на два месяца раньше срока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В ходе работ подрядчик ООО «ПСК-КамаМост» усилил мост дополнительными опорами, расширил проезжую часть, выполнил укрепление откосов конусов монолитным бетоном, установил водоотвод, оцинкованное перильное и барьерное ограждение, а также четыре новых лестничных схода.

Протяжённость моста через реку Миасс составляет 158 метров, ширина проезжей части — 10 метров.

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