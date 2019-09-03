Менделеевск, Татария, , 05:43 — REGNUM АО «Аммоний» из Менделеевска (Татария) в результате продажи кредитором права требования 900 млн долларов США получил нового инвестора. Покупателем прав, реализуемых госкорпорацией ВЭБ. РФ, стало КАО «Азот», входящее в состав крупнейшего в России производителя азотных удобрений АО «СДС Азот». Последнее аффилировано с миллиардером Романом Троценко. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

На сайте АО «СДС Азот» уточняется, что оно входит в пятёрку лидеров по производству аммиачной селитры, поставляет продукцию не только по России, но и за её пределы. По итогам 2016 года, у компании выручка по МСФО была свыше 38 млрд рублей. Совет директоров АО возглавляет Роман Троценко, который по итогам 2016 года с состоянием 750 млн долларов входил в список Forbes.

На сайте АО «Аммоний» уточняется, что он ведёт историю с 1983 года, когда появился «Новоменделеевский химический завод». В 1989 году началось производство аммиачной селитры, а в феврале 2016 года состоялся запуск нового производства АО «Аммоний», хотя первая партия аммиака на нём была выпущена в июне 2015 года. Стоимость проекта составляла 1,4 млрд долларов США, из которых в форме кредита часть выдал ВЭБ.РФ. С учётом процентов, по данным с сайта завода, госкорпорации компания должна была вернуть 2,2 млрд долларов США.

В начале сентября 2019 года стало известно, что ВЭБ. РФ (ранее назывался «Внешэкономбанк») реализовал право требования долга. Эксперты отмечают, что позднее покупатель сможет конвертировать долги в акции, взяв завод под свой контроль.