Москва, , 05:41 — REGNUM Рост российско-американского товарооборота за первые полгода 2019 г. составил 14%, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия».

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"За 2018 год он увеличился на 13%, до $27,5 млрд ($24 млрд в 2017 г.). Положительная динамика сохраняется и в нынешнем году — за шесть месяцев торговля составила $13,8 млрд», — сказал Антонов.

По словам дипломата, интерес к инвестициям в РФ не ослабевает со стороны американского бизнеса, несмотря на антироссийские санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Антонов назвал добычу газа на Дальнем Востоке той сферой, в которую хотят вкладывать средства американские бизнесмены.

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