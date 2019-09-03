Владивосток, , 05:28 — REGNUM Российский посол в США Анатолий Антонов в преддверии V Восточного экономического форума заявил, что американские компании проявляют интерес к совместным проектам по добыче природного газа на Дальнем Востоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Среди потенциальных отраслей для совместных проектов, США рассматривают добычу природного газа (месторождения на Ямале и Сахалине), пищевую промышленность, целлюлозное производство, промысел морепродуктов и туризм», — обозначил Анатолий Антонов в интервью газете «Известия».

По его словам, за шесть месяцев 2019 года товарооборот между Россией и Америкой составил 13,8 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток готов принять представителей 65 стран-участниц юбилейного Восточного экономического форума, который пройдёт с 4 по 6 сентября на острове Русский. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев проверил готовность к форуму и остался доволен.