Москва, , 05:18 — REGNUM Добыча природного газа — наиболее интересная сфера инвестиций американского бизнеса на Дальнем Востоке, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия».

По словам российского посла, несмотря на антироссийские санкции, американские бизнесмены «сохраняют достаточно высокий объём инвестирования в российский рынок». Это и Центральная, и Западная Россия, и Дальний Восток.

«Среди потенциальных отраслей для совместных проектов — добыча природного газа (месторождения на Ямале и Сахалине), пищевая промышленность, целлюлозное производство, промысел морепродуктов и туризм», — сказал Антонов.

Что касается туризма, то простые американцы, отметил посол, хотят увидеть современную Россию, потому что не верят антироссийской пропаганде. К тому же Штаты — один из ближайший сосед РФ со стороны Тихого океана.

«Связи через Тихий океан всегда носили особый характер. Они свободны от противоречий, свойственных «атлантическому измерению». Причина тому — историческая и этническая близость, например, народов Чукотки и Аляски», — сказал Антонов.

Российский посол выразил мнение, что российско-американское сотрудничество, возможности которого ещё до конца не раскрыты, не должно становиться «заложником политических противоречий».

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