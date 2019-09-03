Владивосток, , 05:06 — REGNUM Вице-премьер Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко проверили готовность площадок кампуса ДВФУ к страту юбилейного Восточного экономического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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После осмотра всех выставочных площадок, павильонов, Олег Кожемяко заверил, что вся инфраструктура для проведения форума, готова.

«Остались буквально последние штрихи», — пояснил глава Приморья.

Как отметил Юрий Трутнев, на ВЭФ ожидается приезд более 8 тыс. человек из 65 стран мира.

«Каких-то нерешённых проблем при подготовке к форуму нет. Уровень мероприятий, презентаций, выставки существенно отличается от предыдущих форумов. За пять лет мы многому научились», — сказал полпред президента в ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября во Владивостоке открывается юбилейный Восточный экономический форум. Для гостей и участников форума всё готово. Президент РФ Владимир Путин прибудет во Владивосток 4 сентября и проведёт в столице ДФО три рабочих дня.