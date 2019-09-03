Владивосток, , 04:08 — REGNUM Глава Приморья Олег Кожемяко возглавит делегацию администрации края для участия в Восточном экономическом форуме. Он намерен заключить около 30 соглашений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В числе планируемых соглашений: ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» по проектам строительства Артемовской ТЭЦ-2 и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2; проект по строительству Владивостокской кольцевой автодороги с применением механизма государственно-частного партнёрства будет подписано с АО «ВЭБ-инфраструктура». В планах также — закрепление договоренностей о создании на базе Технопарка «Русский» регионального оператора фонда «Сколково», деятельность которого будет направлена на развитие и поддержку технологического предпринимательства.

Также по информации департамента экономики и развития предпринимательства, администрация Приморья заключит соглашения по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей, по строительству ледовой арены для керлинга, спортивно-базового комплекса «Керлинг-центр» и горнолыжного курорта «Синяя сопка».

Как сообщало ИА REGNUM, ВЭФ-2019 будет проходить по теме «Национальная программа развития Дальнего Востока».

Главным событие станет пленарное заседание 5 сентября, в котором примут участие первые лица РФ и стран-участниц. Пребывание президента Владимира Путина во Владивостоке планируется три дня.