Киев, , 02:16 — REGNUM Количества угля на складах украинских ТЭС в два раза меньше, чем было год назад, заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передаёт Zik.

«Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в соответствующий период прошлого года», — заявил Волынец.

Теперешнюю ситуацию он назвал «катастрофой». Зимой, отмечает Волынец, в стране могут быть серьёзные проблемы с энергоснабжением. Он объяснил дефицит угля его высокой ценой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 августа представитель украинского президента Андрей Герус сказал, что на Украине подготовку к будущему отопительному сезону можно оценить как «неудовлетворительную» из-за дефицита угля.

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