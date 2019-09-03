Пекин, , 01:33 — REGNUM Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за введения новых пошлин на китайские товары со стороны США, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

«Новые пошлины США в 15% на экспорт китайских товаров объемом $300 млрд официально вступили в силу. Китай инициировал разбирательство в рамках механизма решения споров ВТО», — говорится в заявлении.

По мнению китайской стороны, американские пошлины свидетельствуют о нарушении достигнутых на саммите в Осаке договоренностей между лидерами США и Китая. Подчеркивается, что Пекин намерен и далее отстаивать свои интересы, в том числе посредством механизмов ВТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между представителями Соединенных Штатов и Китая запланированы на сентябрь. Он подчеркнул, что Вашингтон уже ведет консультации с Пекином по торговым вопросам.

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