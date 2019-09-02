Ашхабад, , 22:16 — REGNUM В 2019 году власти Туркмении выделили под посевы хлопчатника 550 тысяч гектаров земель, с которых планируют собрать урожай в 1 млн 50 тысяч тонн хлопка-сырца, пишет «CA-news».

В то же время земельные наделы под посевы озимой пшеницы в текущем году решено урезать сразу на 9,2% — до 690 тысяч гектаров. А освободившиеся земли также отдать хлопкоробам.

Согласно планам туркменского правительства, урожай зерна озимой пшеницы в 2020 году должен будет уменьшиться до 1 млн 400 тысяч тонн.

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