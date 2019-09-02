Киев, , 21:26 — REGNUM Украинские эксперты по-разному оценивают способность нового правительств Украины обеспечить рост внутреннего валового продукта (ВВП) до 40% за пять лет.

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В частности, генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель приветствовал решение нового премьер-министра Алексея Гончарука поставить перед Кабмином высокую планку.

«Ни казино, ни янтарь не дадут такие средства в бюджет, чтобы можно было говорить о скачке экономики, чтобы мы могли говорить о «восточных тиграх», о восточных экономиках. Но это хорошо, когда Кабинет министров ставит перед собой достаточно высокую плану. Важно иметь системный инструмент, чтобы выполнять поставленные задачи. Завышенную планку я считаю плюсом чем минусом», — сказал Кошель 2 сентября в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом политический эксперт Руслан Бортник отметил, что в президентской команде частично уже наработаны законопроекты по легализации казино и наведению порядка в сфере добычи янтаря.

«Сами эти идеи продуктивные и правильные, но в полной мере их продуктивность будет зависеть в какой форме они будут реализованы. Тот же самый рынок земли может стать украинским эльдорадо, который будет серьезно толкать вперед украинскую экономику или привести к серьезному кризису в обществе, государстве и экономике, поставить нас на край пропасти. Все зависит от того, в какой форме он будет реализован, какими будут контролирующие инструменты, как будет работать государство во время этого процесса?», — сказал Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября премьер-министр Гончарук заявил, что в 2020 году ВВП Украины должен вырасти не менее чем на 5%, а с 2021 года рост ВВП составит не менее 7%.

«Мы рассчитываем, что в следующем году продемонстрируем рост не менее чем на 5%, а все последующие — не менее 7%. В совокупности это приведет к результату, который был озвучен», — сказал Гончарук.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство легализовать работу казино в пятизвездочных гостиницах на черноморском побережье, прекратить нелегальную добычу янтаря и ввести рынок земли.

«Введение рынка земли. Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Термин — до 1 октября 2019 года… Принять закон о рынке сельскохозяйственных земель и отменить мораторий на продажу земли. Термин — до 1 декабря 2019 года. Ответственные — глава Верховной Рады Дмитрий Разумков», — сказал Зеленский.