Астрахань, , 20:00 — REGNUM В Астраханской области появились новые меры социальной поддержки семей с детьми, а также повысились уже существующие выплаты. Как сообщила пресс-служба областной думы, соответствующие изменения в региональное законодательство были приняты в конце августа.

Ежегодное пособие на приобретение школьной формы и канцтоваров для многодетных семей увеличилось до 1,5 тыс. рублей на одного школьника. Такие же выплаты будут предусмотрены для детей-сирот и детей из приёмных семей. Льготу на бесплатный проезд в общественном транспорте для детей-школьников из многодетных и приёмных семей заменили на ежемесячную выплату — 350 рублей. Студентам, которые являются родителями, пособие на ребёнка подняли до 500 рублей. Если студент в одиночку воспитывает ребёнка, то пособие составит тысячу рублей. С января 2020 года астраханские школьники из малоимущих семей получат пособие на питание — 700 рублей в месяц.

«Текущая финансовая ситуация в Астраханской области позволяет увеличить объём средств, направляемых на социальную поддержку и помощь гражданам. Над вопросом о социальной поддержке работали депутаты всех фракций думы. Мы рассмотрели более 40 поправок. В результате общая сумма бюджетных затрат на реализацию положений закона составит в 2020 году 1 млрд 200 млн рублей», — рассказал председатель облдумы Игорь Мартынов.