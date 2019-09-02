Ашхабад, , 19:30 — REGNUM Туркменский завод «Coca-Cola» не работает вот уже почти два года, однако спрос на продукцию этого всемирно известного бренда в стране по-прежнему остается очень высоким, — пишет «Хроника Туркменистана».

Причиной закрытия завода послужили продолжающиеся несколько последних лет проблемы с конвертацией туркменских манатов в иностранную валюту.

В результате Кока-колу, Фанту и Спрайт в Туркмению стали поставлять из соседнего Ирана местные мелкие предприниматели. Но в последнее время у них всё чаще стали возникать сложности с завозом товара из-за коррумпированных таможенников.

Так, по словам туркменских «челноков», сотрудники таможни без объяснений причин в самый разгар лета ввели ограничение на импорт прохладительных напитков, разрешив легально провозить через границу не более четырех бутылок.

«Когда-то в наших краях были басмачи, бравшие с проходящих караванов бакшиш, а то и просто грабили их. Теперь эту функцию исполняют туркменские таможенники», — сетуют предприниматели.