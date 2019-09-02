Вильнюс, , 18:17 — REGNUM

Аэропорт Вильнюса (cc) Renatas

В Вильнюсском аэропорту до 2021 года планируют ввести в эксплуатацию новую полосу, которая существенно повысит пропускную способность главного аэропорта Литвы, разгрузив и сократив время манёвров при взлёте и посадке воздушных судов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 сентября.

В министерстве транспорта и коммуникаций Литвы поясняют, что речь идёт не о новой дополнительной взлётно-посадочной полосе, а о вспомогательной, для маневрирования гражданских лайнеров при взлёте или после посадки. Стоимость проекта составляет 1,9 млн евро, при этом 0,9 млн финансируют фонды ЕС.

При этом саму основную взлётно-посадочную полосу также планируют расширять и удлинять. Это уже потребует 9,3 млн евро, однако 4,6 млн евро профинансирует ЕС. Этот проект планируется реализовать в 2020—2022 годах.