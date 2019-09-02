Вильнюс, , 18:08 — REGNUM С 1 сентября в Литве вступил в силу закон, который облегчает получение временного вида на жительство для иностранцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Министерство внутренних дел Литвы декларирует, что миграционные процедуры с этого момента станут гораздо легче и прозрачнее.

Кроме прочего, порядок получения таких документов будет осуществляться исключительно через подразделения миграционного департамента, а в диппредставительства Литвы можно будет обращаться только в случае, если лицо, пожелавшее получить временный вид на жительство, имеет право впоследствии восстановить литовское гражданство или имеет литовские корни.

Что касается иностранной рабочей силы, то пакет документов для получения временного вида на жительство сокращён и облегчен, утверждают в МВД. Например, квалификацию такого работника будет оценивать сам работодатель, а не надзорные органы.

Также вводится понятие иностранного рабочего «из развитых стран». Для привлечения инвестиций к такой категории лиц не будет применяться требование иметь временный вид на жительство для занятия определёнными видами деятельности, облегчены правила для переезда членов семей таких иностранных работников, при создании юридического лица не будет обязательства трудоустраивать в коллективе определённое количество штатных позиции из граждан Литвы.

Отметим, что в Литве иностранные инвесторы, в первую очередь прибывшие с Украины, жалуются, что Литва только декларативно заявляет о желании привлечь как можно больше рабочей силы, а реально власти стремятся максимально выдавить таких инвесторов или гастарбайтеров с литовского рынка труда.