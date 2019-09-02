Москва, , 17:57 — REGNUM Правительство Российской Федерации приняло решение отказаться от проведения Красноярского экономического форума (КЭФ) и вместо него провести форум национальных проектов. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь председателя правительства России Олег Осипов.

Инициатива исходила от организационного комитета КЭФ-2019, который возглавляет вице-премьер Дмитрий Козак. В письме на имя председателя правительства России Дмитрий Медведева организаторы заявили, что любой экономический форум со статусом федерального значения должен гибко реагировать на актуальную федеральную повестку ‑ и по содержанию, и по форме.

Теперь организаторы решили сосредоточиться на теме национальных проектов и «перезагрузить» форум.

Были кардинально переформатированы как содержательная программа форума, так и состав экспертов, участников дискуссий. Существенные изменения претерпела тематика пленарной сессии и основных круглых столов.

Предполагается, что первый форум национальных проектов состоится в Казани в 2020 году, второй — в 2021 году в Нижнем Новгороде.