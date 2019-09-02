Бишкек, , 17:56 — REGNUM Национальный энергохолдинг Киргизии опроверг слова эксперта в сфере энергетики Расула Умбеталиева о том, что киргизстанские энергетики якобы поставили в Казахстан 2 млрд кубометров воды из водохранилищ при ГЭС, из-за чего резко возрос риск возникновения энергодефицита во время предстоящей зимы.

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В Нацэнергохолдинге утверждают, что в соседнюю страну поставлено лишь около 300 млн кубометров воды. Причем взамен казахская сторона обязалась поставить в Киргизию электроэнергию.

Также энергетики сообщили о том, что заработная плата председателя правления Национального энергохолдинга Киргизии с учетом всех надбавок и премиальных выплат составляет лишь 56 тысяч сомов (53 тысячи рублей).

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