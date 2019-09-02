Кострома, , 17:52 — REGNUM За последние полгода в костромской области заработная плата школьных учителей выросла на шесть тысяч рублей. В среднем преподаватели получают по 30 тысяч рублей, что больше общей средней ежемесячной зарплаты по региону на 11,4%, — утверждает ОТРК «Русь».

»…По итогам первого полугодия 2019 года заработная плата педагогов системы общего образования на 11,4% превысила уровень средней заработной платы по региону. Указ по повышению зарплаты учителям и к концу года будет выполнен в полном объеме», — отметилдиректор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов.

Средняя заработная плата по данным Костромастата составляет чуть более 27 тысяч рублей.

Отметим, что сами костромские педагоги утверждают, что зарабатывают значительно меньше, чем утверждают чиновники.