Чебоксары, , 17:25 — REGNUM В Чувашии министерство транспорта разбирается с перевозчиками межмуниципального маршрута Чебоксары — Новочебоксарск, где 1 сентября внезапно увеличили цены на 3−4 рубля за проезд на межмуниципальных маршрутах, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В минтрансе заявляют о «незаконности и отсутствии необходимости повышения тарифа».

2 сентября ведомство опубликовало релиз о встрече министра транспорта Александра Николаева с перевозчиками по маршруту Чебоксары — Новочебоксарск, которые оказывают пассажирские услуги по нерегулируемым тарифам. Этому предшествовало повышение тарифа с 1 сентября, что стало неожиданностью не только для пассажиров, но и чиновников. При 25 и 26 рублях (в зависимости от безналичной и наличной оплаты) тариф вырос до 28 и 30 рублей.

В министерстве отмечают, что по итогам совещания «принято решение о незаконности и отсутствии необходимости повышения тарифа». Кроме того, перевозчики не уведомили министерство о повышении цен за проезд, что предусмотрено нормативно-правовыми актами.

Как сообщало ИА REGNUM, с нового учебного года проезд в Чебоксарах подорожал на 2 рубля. В результате в троллейбусах при безналичной оплате стоимость проезда выросла с 18 до 20 рублей, при наличной оплате — с 20 до 22 рублей. В автобусах при безналичной оплате проезд подорожает с 19 до 21 рубля, при наличной — с 23 до 25 рублей.

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