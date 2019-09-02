Тамбов, , 17:11 — REGNUM Три миллиона рублей достиг долг по заработной плате перед работниками ООО «Тамбовский трикотаж», по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону 2 сентября.

По версии следствия, руководство компании расходовало средства, поступающие на счета, не на зарплату сотрудникам, а на оплату поставок и «иные цели» — для сохранения отношений с деловыми партнёрами. В результате долг по зарплате перед 65 сотрудниками компании, по данным на 27 августа, достиг 3 млн рублей.

«В рамках расследования уголовного дела будут предприняты исчерпывающие меры для восстановления нарушенных трудовых прав граждан», — уточнили в СК.

Отметим, по данным Тамбовстата, просроченная задолженность предприятий и организаций региона на 1 августа составляла 12 млн 906 тыс. рублей.