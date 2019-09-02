Киев, , 17:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 сентября, распорядился, чтобы правительство и Верховная рада обеспечили принятие до 1 декабря нынешнего года законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и, соответственно, отмену моратория на продажу земли, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом, согласно поручению Зеленского, разработать законопроект о земле парламент должен до 1 октября. Президент отдельно подчеркнул, что власти за это время должны объяснить обществу, что «никто ни у кого не будет забирать землю».

«Это очень важно. Модель земельной реформы направлена на развитие украинского фермерства и защиту интересов в первую очередь мелкого собственника», — отметил он.

В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук высказал мнение, что на практике «либерализация» рынка земли может быть внедрена в середине 2020 года. Он также отметил, что правительство смоделирует реформу таким образом, чтобы никто не потерял землю.

«Чтобы люди стали богаче в результате этой реформы, а не наоборот… Чтобы они не спекулировали, чтобы не было рейдерства. Поэтому мы очень тщательно и внимательно подойдем к ее планированию и она будет введена, когда мы будем к этому готовы», — заявил глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский неоднократно заявлял, в т. ч западным партнерам, что Украина до конца текущего года проведет земельную реформу, чтобы в следующем году создать полноценный рынок земли в 40 млн га.