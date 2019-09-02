Рим, , 16:55 — REGNUM Средние расходы школьников и студентов Италии на подготовку к учебному 2019/2020 году составили 1130 евро, передает Adnkronos в понедельник, 2 сентября, со ссылкой на данные ассоциации потребителей.

Расходы на приобретение комплекта книг составляют в среднем 533 евро, в сравнении с предыдущим учебным годом их стоимость выросла на 1−2%.

В свою очередь расходы на приобретение прочих товаров (рюкзаков, канцелярских принадлежностей и т.п.) выросли в среднем на 2,5%.