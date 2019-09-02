Ярославль, , 16:54 — REGNUM В Ярославле на строящемся хирургическом корпусе онкологической больницы произошло обрушение межэтажного перекрытия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обрушение перекрытия

ЧП произошло 31 августа. Строители залили бетон, однако опалубка не выдержала его веса, и конструкция рухнула и местами просела вместе с арматурой. Площадь обрушения и просадки составила 350 квадратных метров. По данным представителя подрядчика никто не пострадал.

В качестве причины называются проблемы с домкратом, который поддерживал опалубку бетонной конструкции. Теперь строителям придется демонтировать перекрытие и заливать бетон заново.

Генподрядчиком строительства выступает ГК «ЕКС», работы по бетонированию производил субподрядчик. Общая стоимость строительства корпуса составляет 3,6 млрд рублей, он должен быть сдан в 2021 году. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Развитие здравоохранения». Закладывала новый корпус министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фирма «ЕКС» в 2019 году стала крупнейшим подрядчиком по госзаказу Ярославской области. Компания выиграла тендеры на строительство хирургического комплекса онкобольницы, поликлиники во Фрунзенском районе, реконструкции Добрынинского путепровода и Тутаевского шоссе в Ярославле, благоустройство Народной площади в Переславле-Залесском и ремонт дорог в округе.

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