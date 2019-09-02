Чебоксары, , 16:21 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии по иску московского «Мостотреста» к чувашским и чебоксарским властям перенёс рассмотрение дела на 30 сентября. В деле появится новый участник. При этом известно, что стало причиной подачи иска, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ суда.

Публичное акционерное общество «Мостотрест» обратилось в арбитражный суд с иском к Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, министерству юстиции и имущественных отношений Чувашии, администрации города Чебоксары.

«О признании права собственности на газопровод от точки врезки в газопровод среднего давления ЗАО ССК «Чебоксарский» до запорного устройства, расположенного на здании котельной по адресу: г. Чебоксары, Лапсарский проезд, 41, протяженностью 652,1 кв. м, в том числе: подземный газопровод — 545,41 м, надземный газопровод — 106,69 м, расположенный по адресу: г. Чебоксары, Лапсарский проезд, 41, в силе приобретательной давности», — говорится, в частности, в документе.

29 августа суд вынес определение о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве.

Рассмотрение дела в предварительном судебном заседании отложено на 30 сентября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 94,2% акций ПАО «Мостотрест» принадлежит АО «ТФК-Финанс», акционером которого является ООО «Стройпроектхолдинг», принадлежащее Аркадию Ротенбергу. Отметим, что Ротенберг также является единственным учредителем ООО «Стройгазмонтаж» (г. Москва): с данным обществом в 2018 году ООО «Газпром межрегионгаз» заключило контракт на выполнение строительно-монтажных работ в рамках программы газификации регионов, которые должны быть завершены до июня 2020 года. Речь идёт о газификации Заволжья в Чебоксарах. Стоимость контракта составила 437 132 052,56 рублей.

Отметим, что в Чебоксарах есть филиал «Мостотреста» — «Мостоотряд-41».

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