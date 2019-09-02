Киев, 2 сентября 2019, 17:18 — REGNUM Главной проблемой отсутствия инвестиций в Украину является разрыв между формальным правовым полем и практикой его правоприменения, заявил экономист Алексей Кущ 2 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
Он отметил, что инвесторы не идут на Украину даже под личные гарантии президента.
Эксперт подчеркнул, что инвестиции не придут в страну, даже если за одну ночь будут приняты лучшие законы, поскольку их всё равно никто не будет исполнять.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что Украине необходимо удвоить иностранные инвестиции для того, чтобы добиться роста ВВП, заявленного премьер-министром Алексеем Гончаруком.
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