Киев, , 17:18 — REGNUM Главной проблемой отсутствия инвестиций в Украину является разрыв между формальным правовым полем и практикой его правоприменения, заявил экономист Алексей Кущ 2 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Можно принять 80, 800, 8000 самых прогрессивных законов, можно вообще скопировать законы США, Сингапура, Польши, Южной Кореи (кому что нравится), но это ровным счётом ничего не изменит. У политических элит нет политической культуры и, соответственно, нет ощущения правовых границ и внутренних ограничителей», — рассказал эксперт.

Он отметил, что инвесторы не идут на Украину даже под личные гарантии президента.

«Персональные гарантии работают (и то весьма ограниченно) лишь в азиатских, династийно-партийных государствах, где существует чёткий прогноз о длительной несменяемости власти… в таком случае, ты уже не инвестор, а заложник настроения и личных симпатий очень ограниченного круга лиц», — считает Кущ.

Эксперт подчеркнул, что инвестиции не придут в страну, даже если за одну ночь будут приняты лучшие законы, поскольку их всё равно никто не будет исполнять.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что Украине необходимо удвоить иностранные инвестиции для того, чтобы добиться роста ВВП, заявленного премьер-министром Алексеем Гончаруком.

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