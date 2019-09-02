Сургутский район, Югра, , 16:13 — REGNUM В Югре поддержат субсидиями предпринимателей из любого уголка России. Главное условие получения меры поддержки — прописка ООО или ИП или перерегистрация до конца 2019 года в Сургутском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации муниципалитета.

Размер субсидии — 100 тыс. рублей. Её позволено потратить на покупку контрольно-кассовой техники и другого оборудования, рекламу, бухгалтерское и юридическое сопровождение.

Таким образом администрация Сургутского района работает над инвестиционной привлекательностью территории.