Пекин, , 16:03 — REGNUM Крупнейшая китайская компания энергетического сектора — Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) отчиталась о стабильных показателях роста в первой половине 2019 года, сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, размещенную на её сайте.

Общие доходы CNPC за шесть месяцев выросли почти на 7% в годовом выражении, достигнув 1,2 трлн юаней (168 млрд долларов), а операционная прибыль превысила 70 млрд юаней с приростом почти на 5%.

Несмотря на мировые колебания и торговую войну с США, компания продолжала структурные реформы, параллельно увеличивая собственные объемы нефте‑ и газодобычи, которые достигли соответственно почти 90 млн тонн и свыше 125 млрд кубометров.