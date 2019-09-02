Москва, , 15:53 — REGNUM Новые идеи Пенсионного фонда РФ (ПФР) не найдут отклика среди граждан РФ, так как никто из них уже не рассчитывает на пенсионные накопления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Пенсионный фонд РФ (ПФР) предложил изменить механизм выплаты накопительной пенсии гражданам РФ, пишет РБК. В частности, предлагается установить, что граждане смогут претендовать на ежемесячную выплату накопительной пенсии только в случае, если ее размер превышает 20% от прожиточного минимума пенсионера РФ. Во всех остальных случаях они получат выплату единожды.

«Совершенно безразлично отреагируют граждане, потому что никто не рассчитывает ни на какие пенсионные накопления в массе своей», — заявил Шеин.

По его словам, есть небольшой контингент работников, которые получают 80−100 тыс. рублей, для которых эти изменения могут сыграть роль.

«И есть немногочисленные люди, поэкспериментировавшие по поводу пенсионных накоплений «рубль к рублю», но эти накопления составляют 15−30 тыс. рублей. Естественно, если Пенсионный фонд говорит, что вы можете сразу взять их живыми деньгами по выходу на пенсию, люди согласятся на такое, чем ежемесячно получать дополнительные 200 рублей», — считает Шеин.

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