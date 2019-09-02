Токио, , 15:42 — REGNUM В августе объём автомобильного рынок Японии составил 201 большевые машины (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см.), что на 0,8% больше, чем год назад. Об этом 2 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По информации Японской ассоциации автодилеров (JADA), с января по август 2019 года продажи новых машин в стране остались на уровне 2018 года и составили около 1,96 млн единиц. Это на 0,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Среди брендов в Японии наиболее популярны машины Toyota. Их за месяц было реализовано 96 013 единиц, что на 2,3% больше, чем в 2018 году.

Вторую строчку по количеству продаж занимает бренд Honda. Его приобрели 26 777 японских автолюбителей — на 14,5% больше прошлогоднего результата. На третьем месте автомобили марки Nissan. Они в августе были реализованы в количестве 21 313 единиц. Здесь мы наблюдаем падение на 14,9%.

Напомним, в июле 2019 года мировые продажи легковых и легких коммерческих машин (LCV) составили около 7,3 млн единиц. Это на 1,5% меньше, чем в июле 2018 года.

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