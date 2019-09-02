Москва, , 15:37 — REGNUM Рейтинг въездного туризма в Россию в январе-июне 2019 года по числу туристских поездок в Россию возглавила Украина — 3 млн 424 тысячи поездок (-8% по сравнению с 2018 годом), свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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В пятерке лидеров по числу турпоездок оказались: Казахстан — 1 млн 569 тыс. (+2%), на третьем Китай — 780 тыс. (+17%), Финляндия — 430 тыс. (-7%), Азербайджан — 418 тыс. (+6%).

Также в ТОП-10 вошли: Польша — 323 тыс. (-7%), Германия — 270 тыс. (+3%), Армения — 260 тыс. (0%), Молдавия — 189 тыс. (-17%) и Эстония — 232 тыс. (+9%).

Всего в Россию за I полугодие въехали 10 млн 734 тыс. иностранных туристов, это на 0,2% меньше, чем за шесть месяцев 2018 года (10 млн 921 тыс. поездок). В 2018 году зафиксировано более 24 млн поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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