Бишкек, , 15:26 — REGNUM Казахстан каждый год зарабатывает по $10 млн (665 млрн рублей) на воде, сбрасываемой из водохранилищ при ГЭС Киргизии. Об этом на пресс-конференции заявил эксперт в сфере энергетики Расул Умбеталиев, пишет «Tazabek».

По словам аналитика, с начала текущего года Киргизия экспортировала в Казахстан около 890 млн киловатт-часов электроэнергии по цене всего лишь 0,7 сома (0,66 рубля) за киловатт-час. При этом на то, чтобы произвести такой объем электричества израсходовано свыше 2 млрд кубометров воды.

Читайте также: Киргизия продавала электричество Узбекистану дешевле, чем своим гражданам

Он отмечает, что по информации энергетиков, уже сейчас в Токтогульском водохранилище имеется на 2 млрд кубометров воды меньше, чем нужно для беспроблемного прохождения предстоящего отопительного сезона. При этом руководство Нацэнергохолдинга ведет переговоры с соседними странами о покупке миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

«Скорее всего, цена будет 5 сомов (4,76 рубля) на киловатт-час. Говорят, что произошел товарообмен, но это товарообман», — подчеркнул Расул Умбеталиев, и выразил мнение, что Нацэнергохолдинг заинтересован в импорте дорогостоящего электричества, поскольку это отразится на тарифах на электроэнергию.

Читайте также: В Киргизии заговорили об угрозе энергодефицита