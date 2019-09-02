Москва, , 15:22 — REGNUM Предложения Пенсионного фонда РФ по новым правилам выплаты накопительной части пенсии лишний раз подтверждают, что такая пенсионная система неприменима в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Пенсионный фонд РФ (ПФР) предложил изменить механизм выплаты накопительной пенсии гражданам РФ, пишет РБК. Так, сегодня пенсионеры, размер накопительной пенсии которых более 5% от федерального прожиточного минимума пенсионера (ПМП), могут выбрать, получить ли эти средства единовременно или же «растянуть» их на ежемесячные надбавки к пенсии. ПФР предлагает установить, что такой выбор может появиться у граждан только в случае, если размер их накопительной пенсии превышает 20% от ПМП — в других случаях они смогут получать накопительную часть пенсии только в виде единовременной выплаты.

«Всё вполне логично — это лишнее подтверждение того, что действующие накопительные инициативы лишены всяких перспектив. Если медианные заработные платы в стране составляет 23 тыс. рублей, то мы должны понимать, что этого недостаточно даже для того, чтобы люди получали минимальные пенсии. То есть размер минимальной пенсии не может быть достигнут, если у людей зарплата является такой невысокой», — заявил Шеин.

Он напомнил, что подобная пенсионно-накопительная система ранее уже провалилась в Латинской Америке из-за низкого уровня зарплат. И в целом она нормально функционирует только в странах англо-саксонского мира.

«В континентальной Европе эта система не работает. Поэтому сказать, как будет выглядеть эта конструкция, сегодня можно только в одном контексте — заявление Пенсионного фонда подтвердило еще раз несостоятельность идеологии накопительно-пенсионной системы», — уверен Шеин.

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