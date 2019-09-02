Москва, , 15:17 — REGNUM Туристы, поселившиеся в отелях Mariot, не смогут забрать с собой маленькие одноразовые бутылочки с шампунями, кондиционерами для волос и гелем для душа, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Подавляющее большинство отелей этой сети откажется от маленьких бутылочек. Теперь средства гигиены будут разливать в большие многоразовые пластиковые бутылки с дозатором и доливать по мере необходимости.

Гостиничная сеть Mariott объясняет это заботой об экологии, но, по мнению туроператоров, это делается ещё в целях экономии. Отказ от маленьких бутылочек позволит сократить объем пластиковых отходов на 771 тонну в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в отелях Турции запускается новый реформаторский проект «Оранжевый флаг». Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть.

Развитие сюжета: Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду

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