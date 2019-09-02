Москва, , 15:13 — REGNUM Приобретение облигаций компанией Ros Agro PLC у Россельхозбанка не привело к возникновению ответственности из-за антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в связи с ситуацией на Украине, сообщает 2 сентября пресс-служба группы «РусАгро».

В соответствии решением, вынесенным подразделением по имплементации санкций в финансовом секторе Кипра, сделка не нарушает постановления Совета ЕС № 833/2014 от 31 июля 2014 года, которое накладывает ограничения на российские компании.

Напомним, кипрская компания Ros Agro PLC (головная структура «Русагро») приобрела 80% долга группы «Солнечные продукты» у Россельхозбанка в ноябре 2018 года. Сумма сделки составила 34,7 млрд рублей. В марте этого года компания инициировала внутреннее расследование, направленное на установление возможных нарушений санкций ЕС против России.

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