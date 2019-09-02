Тулун, Иркутская область, , 15:04 — REGNUM Для поддержки бизнеса, который понёс убытки из-за паводка в Иркутской области, необходимо разработать общий план, который бы «реальному помог его восстановлению и развитию». Такое предложение сегодня, 2 сентября, в ходе визита в Иркутскую область сделал президент РФ Владимир Путин.

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Главе государства пожаловались некоторые жители города, которые потеряли свой бизнес во время наводнения. По их словам, обещанной от властей поддержки они так и не получили.

«Я думаю, что вообще нужно будет не индивидуально делать, а надо будет сделать общий план поддержки бизнеса здесь в целом», — приводит ТАСС слова российского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года. Ущерб малому и среднему бизнесу от паводка составил 1,6 млрд рублей. По предварительным данным, пострадало 401 предприятие и предприниматели, почти половину из них составляют объекты торговли. Больше всего предпринимателей пострадали в Тулуне и Тулунском районе, где ущерб предприятиям малого и среднего бизнеса составил 1,4 млрд рублей.

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