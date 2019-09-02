Москва, , 15:03 — REGNUM Турецкий курорт Анталья бьёт очередной рекорд. В августе курорт принял 10-миллионного иностранного туриста, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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За восемь месяцев 2019 года иностранный турпоток на главный турецкий курорт вырос на 16,7% до 10,76 млн туристов.

Российский турпоток в январе-августе увеличился на 14,8%, в Анталье побывали 3 млн 865 тыс. 310 граждан РФ. За восемь месяцев на курорте отдохнули больше россиян, чем за весь 2017 год.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туристы возглавляют список иностранных туристов, прибывших на турецкий курорт — Анталью — с начала 2019 года.

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