Бишкек, , 14:55 — REGNUM Комитет по бюджету и финансам парламента Киргизии одобрил ратификацию соглашения о предоставлении Исламским банком развития кредита в размере $20 млн (1 млрд 330 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания республики.

Читайте также: На обслуживание госдолга Киргизии потратили более 13,8 млрд рублей

Денежный займ будет выдан на реализацию проекта «Улучшение сельского водоснабжения и санитарии в Баткенской и Таласской областях», в рамках которого в этих регионах планируется улучшить доступ сельского населения к питьевой воде, а также укрепить потенциал институтов в секторе водоснабжения и санитарии.

Отмечается, что срок погашения этого кредита составит 30 лет, из которых льготный период — 10 лет. Процентная ставка по займу определена на уровне 0,75% годовых.

Читайте также: Премьер-министр Киргизии: 2025 год будет тяжелым для экономики страны