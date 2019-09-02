Вильнюс, , 14:46 — REGNUM Литовский СПГ-терминал «Независимость» в Клайпеде, который строился ради обретения энергетической независимости от России, продолжает принимать партии сжиженного газа от российского «Новатэка», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 сентября.

На этот раз груз доставил газовоз Coral Energice. Он зашёл в порт Клайпеды 31 августа. Всего доставлено 10 тыс. кубометров газа. Традиционно, ни оператор СПГ-терминала «Независимость», ни крупные коммерческие потребители газа в Литве не признаются, кто именно является заказчиком груза.

Самым вероятным покупателем является завод по производству азотных удобрений Achema. В литовских СМИ также упоминалось, что газ от «Новатэка» закупала государственная компания Lietuvos energijos tiekimas.