Киев, , 14:39 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что одна из главных задач его команды у власти — преодолеть в стране бедность, так как «выжить на существующий прожиточный минимум невозможно».

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он заявил на совещании при участии президента, руководителей парламента и силовых ведомств, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Составляющей этой задачи являются тарифы на услуги ЖКХ… Цифры в платежках должны быть меньше, и мы сейчас думаем, как это сделать», — отметил Гончарук.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отправить новый кабинет министров, назначенный 29 августа, в отставку, если правительство не найдет способа снизить тарифы на коммунальные услуги.

«Всё, что смогут, они сделают… Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что получает человек, — пенсии или зарплаты, он платит за коммуналку», — сказал президент.

30 августа Гончарук заявил, что его правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, в том числе на энергоносители.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц на Украине в настоящий момент составляет 2007 грн (порядка $80). Предыдущее правительство планировало следующее повышение прожиточного минимума на 1 декабря 2019 г.