Киев, , 14:29 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают сделанное ранее сегодня, 2 сентября, заявление нового премьер-министра страны Алексея Гончарука о том, что в следующие 5 лет ВВП Украины должен увеличиться минимум на 40%.

Экономист Виктор Скаршевский напоминает, что в 2015 г. правительство Яценюка, в частности, на тот момент министр финансов Наталья Яресько, договорились с западными кредиторами о реструктуризации украинских долгов. По условиям этого договора, чем больше будет расти ВВП Украины, тем больше Киев заплатит кредиторам. Если допустить, что слова Гончарука воплотятся в жизнь, Украина должна дополнительно раскошелиться на $10−12 млрд.

«Что означает среднегодовой рост ВВП минимум на 7% с 2020 до 2024 года? Получается, что с учетом реструктуризации внешнего госдолга им. Яресько, которая привязала выплаты по долгу к росту ВВП, Украина, точнее, украинские налогоплательщики, в течение 5 лет должны дополнительно выплатить внешним кредиторам $10−12 млрд. И такая привязка действует до 2040 года, т. е. ближайшие 20 лет», — анализирует Скаршевский.

Он задается вопросом, будут ли новым правительством Украины пересмотрены условия реструктуризации, если оно выступает с такими заявлениями.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Гончарук пообещал, что остаток 2019 года его правительство посвятит инвентаризации страны, 2020 г. — «тотальной цифровизации», а на 2021−2024 годы намечен «стремительный рост».

«Это задача. Если мы выйдем на этот трек, то задача вырасти на 40% за пять лет — полностью реалистичная», — сказал глава правительства.

О долговом соглашении от 2015 г. при этом не упоминалось.