Владивосток, , 14:26 — REGNUM Более восьми тысяч гостей из 65 стран мира ожидают организаторы пятого юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), заявил 2 сентября полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

В преддверии форума Трутнев провёл осмотр готовности экспозиций на «Улице Дальнего Востока», где на время проведения мероприятий 11 дальневосточных регионов России выставят свои уникальные павильоны. По его словам, окончательная цифра станет известна по результатам прибытия гостей.

«Самый массовый приезд гостей начнется 3 сентября. Мы ждем участия премьер-министра Индии в форуме. Кроме того, у нас традиционно крупные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи», — сообщил Трутнев.

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Восточный экономический форум — 2019 пройдёт с 4 по 6 сентября во Владивостоке на острове Русский. С 3 по 6 сентября «Улица Дальнего Востока» будет открыта для гостей и участников ВЭФ, 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, 8 сентября выставка будет открыта для всех желающих.

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