Таллин, , 14:16 — REGNUM Строительство подводного эстонско-финского туннеля может быть осложнено непрочным грунтом дна Финского залива. Как сообщает национальный вещатель rus.err.ee, около десятка таких мест были обнаружены на предполагаемом маршруте прокладки туннеля в ходе первичных геологический изысканий.

Из результатов исследований следует, что на дне залива существует ряд мест с непрочным грунтом и древними руслами рек, заполненными щебнем и песком. Данный факт требует тщательной проработки маршрута будущего туннеля, так как все непрочные участки обойти не удастся, и необходимо будет использовать различные технологии, в том числе и заморозки грунта.

Геологи также отмечают, что в водах около эстонской столицы существуют пористые отложения песчаника с запасами пресной воды. Она, в свою очередь, используется для водоснабжения Эстонии. В случае повреждения данных отложений при строительстве туннеля в них может попасть соленая морская вода, говорится в выводах исследования.

Глава строительной компании Finestbay Петер Вестербака прокомментировал результаты геологических исследований финскому телеканалу Yle, назвав их «ожидаемыми». По словам Вестербака, будут проводится дополнительные исследования, а для всех перечисленных проблем уже есть решения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект морского туннеля Таллин — Хельсинки, по которому курсировали бы грузовые и пассажирские поезда, был представлен руководству столицы Эстонии в ноябре 2017 года.

Финские, шведские и эстонские эксперты, изучившие возможности проекта, пришли к выводу, что подводный туннель окупится при условии, что через него будет проходить пересекающая страны Прибалтики европейская железнодорожная колея Rail Baltica.

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