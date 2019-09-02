Киев, , 14:10 — REGNUM Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) Украины на 1 сентября составил 61,83 млрд гривен, сообщила сегодня, 2 сентября, украинская государственная казначейская служба.

Ведомство отмечает, что непосредственно в августе остаток средств на ЕКС увеличился на 26,3%, с 48,968 млрд гривен до нынешней суммы. Нынешняя сумма — рекордная для Украины за последнее время.

ИА REGNUM отмечает, что на 1 января 2019 г. в украинской казне было всего 9,861 млрд гривен, а в марте остаток средств на счету упал до минимальных в этом году 8,196 млрд гривен. Самая критическая ситуация с финансами на Украине наблюдалась в августе 2018 г. — согласно официальным данным, в распоряжении властей осталось менее 2 млрд гривен. Тогда в правительстве заявили, что главная причина проблем в казне — невыполнение запланированных на первый квартал займов в размере 56 млрд грн. Впрочем, минфин Украины подчеркнул, что «общая ликвидность достаточна, а ситуация с финансами под контролем».