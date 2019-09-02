Москва, , 14:01 — REGNUM Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — это не только интеллектуальные соревнования, но и разнообразные образовательные активности, а еще — большая программа стажировок для победителей.

Попробовать себя в деле могут дипломанты всех 54 направлений олимпиады: гуманитарных, инженерных или естественно-научных. С проектом сотрудничают десятки организаций по всей России. Один из партнеров олимпиады — АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта». Студент 4-го курса Московского физико-технического института, серебряный медалист по направлению «Арктические технологии» Дмитрий Корж сейчас стажируется там в департаменте инвестиционных проектов.

Дмитрий, какВыпопалинастажировкувАгентствопоразвитиюДальнегоВостокаиАрктикиичемтамзанимаетесь?

Предложение о стажировке я получил в личном кабинете на портале олимпиады. Мне показалось интересным то, чем занимается агентство, и я рад, что прошел конкурс претендентов на эту позицию и теперь своими глазами вижу, как тут всё работает. Цель Агентства — привлечение инвестиций под проекты, реализуемые в регионах ДВФО, сопровождение этих проектов и стимулирование появления новых. Я здесь занимаюсь сбором информации, анализирую некоторые аспекты проектов, выдвигаю предложения по существу работы и так далее. Это действительно имеет мало общего с физикой (хотя меня привлекают к аудиту технических аспектов). Но, конечно, эта работа связана с тем, чему учат на Физтехе: выдвигать гипотезы, экспериментировать и анализировать.

Наступающийновыйучебныйгод — выпускнойдлявас. Выужеопределилисьсосвоимбудущим?

Мне нравится учиться на Физтехе: я с детства люблю физику, а у нас ее ведут преподаватели — сотрудники ведущих научных институтов и компаний страны. Вместе с этим я понимаю, что жизнь очень многогранна, и существует десятки, если не сотни позиций, не связанных напрямую с физикой, где я смогу приложить свои знания. Сейчас для меня приоритетная задача — определиться с направлением учебы в магистратуре. Не могу исключать, что сменю образовательный вектор и выберу финансовые или экономические науки. Если я «уйду» из физики и естественных наук, то мой случай не станет каким-то нонсенсом для МФТИ — среди выпускников моего университета много банкиров, топ-менеджеров и даже писателей и актёров.

Стажировка в АНО АПИ нравится мне тем, что я увидел живую работу в быстром темпе принятия решений, с прогнозируемыми результатами. Я бы с удовольствием остался здесь работать, например, после получения диплома или раньше, если удастся решить вопросы с плотным расписанием занятий на Физтехе.

ВернемсякпроблемамДальнегоВостока. Дмитрий, увасестьлюбимыепроектысредитех, чтореализуютсяврегионе?

Многие проекты, проходящие через наше Агентство, реально очень масштабные по объему финансирования, по количеству людей, которые их реализуют. Большинство из них преследует амбициозные цели: это строительство и развитие фермерского хозяйства, промышленность и энергетика, разведка и добыча полезных ископаемых. Но есть проекты, может быть, чуть менее заметные в объеме ВВП страны, но нацеленные на улучшение жизни в регионах, на развитие образования и медицины, делающие жизнь простых жителей интереснее и качественнее. Мне нравится разбираться именно в этих инициативах.

ВызаочнопознакомилисьсДальнимВостоком. Появилосьлиувасжеланиеслетатьиувидетьегосвоимиглазами?

Я родился и вырос в Красноярском крае и никогда не был восточнее. Начать своё знакомство я бы хотел с Владивостока — сердца Дальнего Востока. Я вижу, что это очень живой и развивающийся город, чем-то похожий на мой Красноярск, только на берегу океана.

Взаключениебеседынельзянеспросить, каквыприспособилисьработатьизМосквывдругомчасовомпоясе? Ведьразницасколлегамиизрегионасоставляет 9 часов!

К счастью, большая часть моей работы происходит дистанционно. Но и приехать к 6 утра на работу мы тоже можем, в этом нет никакой проблемы!