Москва, , 13:57 — REGNUM Если наступит очередной мировой экономический кризис, то бюджетное правило не защитит российскую экономику, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что Россия защищена проведёнными макроэкономическими структурными реформами, в числе которых было введение так называемого «бюджетного правила».

«Бюджетное правило появилось не в последние несколько лет. Оно появилось ещё до кризиса 2008−2009 годов, и, как мы знаем, ничего поделать с этим кризисом оно не смогло, — сказал Колганов. — Если сейчас наступит мировой экономический кризис, то бюджетное правило нам опять-таки не поможет. Оно позволяет нам создавать резервы. Резервы вещь полезная, но одними резервами спасти экономику от потрясений нельзя. По большому счёту, вообще в рыночной экономике нет радикальных способов спасения от циклического спада. Можно что-то смягчить, но радикальных способов нет. И более устойчивыми к спаду являются диверсифицированные экономики».

Россия, по словам экономиста, имеет слишком сильный сырьевой перекос, слишком слабую обрабатывающую промышленность и слишком слабый сектор научных исследований и разработок для того, чтобы с оптимизмом встречать циклические спады в мировой экономике.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью ТАСС Максим Орешкин назвал «фактором риска» торговую войну между Китаем и США, но добавил, что Россия в значительной степени защищена макроэкономическими структурными реформами, которые провели её власти за последние несколько лет. В числе этих реформ — введение бюджетного правила.

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