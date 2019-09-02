Москва, 2 сентября 2019, 13:57 — REGNUM Если наступит очередной мировой экономический кризис, то бюджетное правило не защитит российскую экономику, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что Россия защищена проведёнными макроэкономическими структурными реформами, в числе которых было введение так называемого «бюджетного правила».
Россия, по словам экономиста, имеет слишком сильный сырьевой перекос, слишком слабую обрабатывающую промышленность и слишком слабый сектор научных исследований и разработок для того, чтобы с оптимизмом встречать циклические спады в мировой экономике.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью ТАСС Максим Орешкин назвал «фактором риска» торговую войну между Китаем и США, но добавил, что Россия в значительной степени защищена макроэкономическими структурными реформами, которые провели её власти за последние несколько лет. В числе этих реформ — введение бюджетного правила.
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