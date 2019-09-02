Бишкек, , 13:54 — REGNUM До 2030 года в Киргизии планируют газифицировать до 60% населенных пунктов. Об этом 2 сентября заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков во время визита в офис компании «Газпром Киргизия», сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент республики принял участие в церемонии запуска магистрального газопровода Бишкек — Кант — Токмок, а также газораспределительной станции «Токмок». Жээнбеков подчеркнул, что в газовую отрасль Киргизии вложено 25 млрд сомов ($358 млн).

Глава государства напомнил, что в 2014 году уровень газификации страны составил 22%, а в конце 2018 года — 30%. По его словам, в 2030 году к газу будет подключено 400 населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» вложила в модернизацию и расширение газовой инфраструктуры Киргизии 16 млрд рублей.

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